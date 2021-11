Italia-Serbia: amb.Lo Cascio vede ministra energia Mihajlovic

(ANSAmed) - BELGRADO, 25 NOV - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Carlo Lo Cascio, ha incontrato oggi la Ministra delle Miniere e dell'Energia e Vice Primo Ministro, Zorana Mihajlovic. Il colloquio - ha riferito l'Ambasciata in una nota - si è concentrato sulla cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'energia. La Ministra Mihajlovic ha evidenziato come la Serbia, adottando un nuovo quadro legislativo, stia creando condizioni favorevoli per gli investimenti nel settore minerario ed energetico, puntando molto sull'uso delle risorse sostenibili, un ambito che potrebbe riservare opportunità anche alle aziende italiane che operano nel settore.

L'Ambasciatore Lo Cascio, nel ricordare come la Serbia sia un Paese in forte crescita economica a cui le imprese italiane guardano con particolare interesse, ha evidenziato l'importanza di rafforzare la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili. "Vogliamo collaborare, perché è fondamentale essere insieme nel processo di transizione energetica, ma anche per superare più facilmente le prossime crisi energetiche", ha affermato l'Ambasciatore. (ANSAmed).