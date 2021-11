'Under the Tuscan Sun' chiude la Settimana della Cucina in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Con l'evento intitolato 'Under the Tuscan Sun', ispirato all'omonimo best seller della scrittrice e poetessa americana Frances Mayes, si è concluso a Washington - nella cornice di Villa Firenze, residenza dell'ambasciatrice d'Italia Mariangela Zappia - il programma della sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana negli Stati Uniti.

Zappia ha aperto l'evento ricordando il ruolo che la cucina, il settore alimentare e l'agro-industria rivestono nelle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti, alimentando collaborazioni industriali e un interscambio bilaterale che ha già superato, nel 2021, i livelli record del 2019, con una crescita del 30% nell'export italiano agli Usa in prodotti del settore. La chef stellata Michelin Silvia Regi Baracchi ha proposto a una selezionata platea di ospiti istituzionali, della comunità di affari e della cultura degli Stati Uniti, un menù innovativo ma ispirato a piatti della cucina tradizionale toscana, accompagnati da una selezione di vini della stessa regione.

L'evento ha segnato la conclusione di un programma di oltre 40 eventi organizzati su tutto il territorio degli Stati Uniti dall'ambasciata d'Italia a Washington, dalla rete dei consolati italiani insieme a tutti gli attori del Sistema Italia nel Paese. La rassegna ha ricompreso iniziative e approfondimenti sui temi legati a tradizione, innovazione e sostenibilità della cucina italiana: dal valore dei piatti più antichi alle scoperte più innovative, dalla cucina dal food waste al benessere della dieta mediterranea, dalla consapevolezza sulle sfide nella nutrizione alla ricerca di maggior sostenibilità, anche attraverso una piena parità di genere. Eventi virtuali, in presenza e una serie di documentari per tutta la settimana e una mostra fotografica sui colori e i sapori della cucina italiana.

