Torna a Tunisi la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

(ANSA) - TUNISI, 19 NOV - E' di ritorno in Tunisia, dal 22 al 26 novembre, la Settimana della Cucina italiana nel Mondo, giunta quest'anno alla sua sesta edizione.

"Dopo i mesi della pandemia, che hanno reso impossibile la realizzazione di eventi in presenza, ripartono le attività promozionali nel rispetto delle misure di sicurezza", scrive in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Tunisi spiegando che l'iniziativa principale di questa edizione, in partenariato con il Comune di Tunisi e con il ristorante Rosmarino, punta ad offrire street food italiano in luoghi simbolo della capitale quali la Piazza della Kasbah, il Parc du Passage, la Facoltà di Lettere e Scienze Umane 9 avril, Place Pasteur e l'ingresso del Giardino Zoologico di Tunisi.

Fitto anche il palinsesto dell'Istituto Italiano di Cultura che offre ben quattro diverse iniziative: il 22 novembre, una conferenza dedicata alla cucina futurista a cura del prof.

Raimondo Fassa, docente di lingua italiana all'Università Manouba; il 24 novembre, un seminario sul contrasto allo spreco alimentare con lo chef Ugo Gastaldi e la chef Malek Labidi, in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale - ufficio di Tunisi; il 25 novembre, la proiezione di un cortometraggio sul famoso Mercato Ballarò di Palermo, icona dello street food italiano; il 26 novembre, l'iniziativa DOVE promossa dai docenti di italiano presso i licei sul tema della valorizzazione della cucina italiana come strumento per l'apprendimento della lingua.

E le attività continueranno anche dal 1 al 15 dicembre quando l'Agenzia ICE avvierà la campagna "Dolce Italia" in spazi dedicati presso la grande distribuzione organizzata con prodotti 100% Made in Italy. Una prima volta assoluta in Tunisia.

"La cucina è parte integrante della nostra cultura e della nostra identità. Condividendo sapori e piatti italiani, vogliamo condividere con gli amici tunisini una caratteristica essenziale del vivere all'italiana e una ricca tradizione fondata su ingredienti sani della dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, invitando a partecipare agli eventi, tutti gratuiti, organizzati dal Sistema Italia in Tunisia.

Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social dell'Ambasciata, dell'Istituto Italiano di Cultura e dell'ICE.

(ANSA).