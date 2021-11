Presentato a Madrid il Frecciarossa che correrà in Spagna

(ANSA) - MADRID, 19 NOV - Un Frecciarossa "con cuore spagnolo e stile italiano": è il treno ad alta velocità che sfreccerà in Spagna a partire dal 2022 per conto di Ilsa, società compartecipata da Trenitalia e da Operador Ferroviario de Levante SL, filiale di Air Nostrum, dopo l'avvenuta liberalizzazione del mercato ferroviario nel Paese iberico. Il brand commerciale scelto per lanciare la nuova offerta è 'iryo'.

Ieri sera, il modello di treno che verrà impiegato in Spagna - il Frecciarossa Etr 1000 - è stato presentato presso la stazione di Atocha a Madrid. Arrivato appositamente dall'Italia, si tratta di un modello fabbricato in parte nel Bel Paese. Il motore è invece prodotto in Spagna. Viene descritto come "il più rapido, silenzioso e sostenibile in Europa".

All'evento di presentazione — si legge in una nota — ha partecipato l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, che ha sottolineato come, al giorno d'oggi, le ferrovie abbiano "un impatto notevole in termini di trasformazione, costituendo una priorità per meglio integrare, sul piano dei trasporti, l'insieme dell'Unione Europea e rappresentando al tempo stesso una forma di mobilità con minore impatto ambientale". "L'iniziativa promossa da Ilsa è emblematica delle potenzialità della collaborazione in tutti i campi tra Italia e Spagna, anche in quello industriale", ha aggiunto Guariglia.

Presenti anche i vertici di Ilsa, tra cui l'amministratore delegato Simone Gorini, e di Ferrovie dello Stato, rappresentati dal Direttore International Carlo Palasciano Villamagna, così come Isabel Pardo de Vera, sottosegretaria spagnola ai Trasporti, e María Luisa Domínguez, presidente di Adif, la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie spagnole.

