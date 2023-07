Italia in mostra in Cile con 'Il racconto della bellezza'

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 07 LUG - "L'Italia ha un patrimonio artistico enorme che non ha spazio sufficiente nei musei". Lo ha dichiarato all'ANSA il Responsabile della rete degli Istituti Italiani di Cultura per il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Filippo La Rosa, spiegando come nasce una mostra come quella inaugurata il 5 luglio a Santiago del Cile, con la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Sono milioni di pezzi conservati di cui altrimenti nessuno può approfittare", e 70 di questi sono stati messi insieme per dare vita a "Forme e Colori dall'Italia prerromana Canosa di Puglia", prima iniziativa assoluta nell'ambito del progetto "Il racconto della bellezza".

Si tratta di un programma di mostre e allestimenti nati dalla collaborazione tra la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica del ministero degli Esteri e la Direzione Generale Musei del MiC proprio con l'obiettivo di raccontare la bellezza del patrimonio artistico italiano meno noto al pubblico.

La responsabile del progetto, Alessandra Botta, ha affermato che "è stato deciso di iniziare dall'America Latina perché è un grande continente molto legato all'Italia".

Anche Botta ha sottolineato che l'esposizione permetterà al pubblico di apprezzare "un patrimonio che per varie ragioni non ha spazio nei musei ma che non per questo è meno prezioso".

"Sono esemplari bellissimi e il fatto che si possano mostrare a un pubblico molto ampio ci rende orgogliosi ha aggiunto".

I materiali selezionati per la mostra provengono in gran parte dai depositi dei Musei archeologici delle più importanti città della Puglia, quali Bari e Taranto, oltre che dalla stessa Canosa, dove è possibile ancora oggi visitare i siti in cui alcuni dei reperti esposti sono stati rinvenuti.

L'iniziativa intende anche dare visibilità al patrimonio di deposito e/o recuperato dall'importante lavoro delle nostre forze armate specializzate nel settore dell'arte, in particolare del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, una vera eccellenza del nostro Paese. (ANSA).