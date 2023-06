Il violinista slovacco Karvay suona Vivaldi a Bratislava

(ANSA) - BRATISLAVA, 21 GIU - Si è tenuto ieri, nella suggestiva cornice della Grande Chiesa Evangelica di Bratislava, il concerto del violinista slovacco Dalibor Karvay, primo violino dell'Orchestra Sinfonica di Vienna, che ha interpretato 'Le quattro stagioni' di Antonio Vivaldi, con un violino prodotto nella bottega di Stradivari nel 1694.

Il concerto, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava nell'ambito della XVI edizione del Festival italiano in Slovacchia Dolce Vitaj, ha visto Karvay - artista apprezzato in tutto il mondo - esibirsi insieme all'orchestra da camera Sinfonietta Bratislava, composta da musicisti professionisti slovacchi, ed emozionare il pubblico che ha tributato all'artista un lunghissimo applauso.

Presenti il sottosegretario del ministero della Cultura slovacco Radoslav Kutaš, l'ambasciatrice d'Italia Catherine Flumiani e la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura Alessandra Sanniti che ha sottolineato come l'evento abbia rappresentato una delle iniziative più significative del programma delle celebrazioni del trentesimo anniversario delle relazioni bilaterali quale simbolo del connubio artistico tra i due Paesi. (ANSA).