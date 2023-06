Conferenza internazionale Italia-Bulgaria sull'architettura

(ANSA) - SOFIA, 21 GIU - L'edizione di quest'anno del Forum "Bratzigovo - Il fiume di pietra del tempo", organizzato dalla Camera degli Architetti in Bulgaria della Regione di Sofia, dalla Camera dei Costruttori in Bulgaria e dal Comune di Bratsigovo, è dedicata allo scambio culturale italo-bulgaro relativo al patrimonio culturale e artistico immobile. I principali co-organizzatori di quest'anno sono l'Ambasciata d'Italia in Bulgaria, l'Istituto Italiano di Cultura e Confindustria Bulgaria. Partner del progetto sono anche il Museo storico regionale di Pazardzhik, l'Università di Architettura, Ingegneria civile e Geodesia e l'Associazione nazionale dei Comuni della Repubblica di Bulgaria. Lo sponsor generale dell'evento è Glavbolgarstroy.

Il Forum si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio 2023 con una serie di mostre, conferenze, workshop pratici ed eventi culturali dedicati ai beni culturali immobili, all'archeologia e alle arti. Il tema è incentrato sugli edifici per l'istruzione e la cultura, nonché sulla riqualificazione e l'efficienza energetica degli edifici con lo status di beni culturali immobili.

Il programma completo del Forum può essere consultato sul sito ufficiale dell'evento: www.forum-bratsigovo.bg. (ANSA).