'Il Congresso della Dante un riconoscimento per Rosario'

Rosario, la città più popolosa della provincia argentina di Santa Fe e la terza circoscrizione consolare più grande al mondo, con 150mila italiani iscritti, è pronta per ospitare l'84mo Congresso mondiale della Società Dante Alighieri.

Sarà qui che a partire dal 21 e fino al 25 giugno confluiranno rappresentanti dei 450 comitati di tutto il mondo che conformano l'estesa rete della principale istituzione culturale dedicata a tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane a livello globale.

A 48 ore dall'inizio del Congresso, il console generale d'Italia a Rosario Marco Bocchi, in un'intervista concessa all'ANSA, si è detto in questo senso "onorato di poter assistere e accompagnare la Dante Alighieri in tutte quelle che sono le attività complementari di assistenza organizzativa e logistica" di un evento di tale portata.

"La scelta di Rosario è importante per due ragioni", ha spiegato Bocchi. "La prima è una ragione diretta che si collega alla grande importanza del comitato locale della Dante, nato nel 1910 e che è oggi un pilastro della diffusione della lingua e della cultura italiana qui a Rosario", ha affermato il console.

"L'altra ragione, altrettanto importante, si ricollega all'importanza di Rosario per la grande collettività che qui è residente. E' la terza collettività al mondo per numero di iscritti, la seconda dell'Argentina dopo Buenos Aires e dove la densità rispetto alla popolazione è la più alta. La cultura italiana a Rosario è parte integrante della cultura cittadina, per cui la decisione di svolgere qui il Congresso mondiale è molto importante proprio per continuare a preservare, promuovere e diffondere l'importanza dell'insegnamento e della diffusione della lingua italiana", ha spiegato.

Ad ulteriore dimostrazione del legame tra Rosario e la comunità italiana, ricorda Bocchi, è anche l'installazione 'Barquito de papel', simbolo della città e anche dell'84esimo Congresso internazionale della Dante: "La barchetta di carta è un'icona della città che simboleggia da una parte la profonda relazione tra la città e il fiume Paranà, così come anche il viaggio degli immigrati italiani verso l'Argentina".

"Come consolato, oltre all'onore di poter aiutare rimaniamo a disposizione di tutti i connazionali che verranno qui per qualsiasi tipo di situazione che interessi i nostri servizi e per risolvere qualsiasi necessità", ha quindi concluso Bocchi.

