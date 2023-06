A Berlino incontro con la cinquina del Premio Strega

(ANSA) - BERLINO, 20 GIU - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Berlino ospitano questa sera l'incontro con la cinquina dei finalisti del Premio Strega 2023, nel corso del quale gli autori presenteranno, in un dialogo con Mario Desiati (Premio Strega 2022), i loro romanzi. Le opere selezionate per quest'anno sono "Dove non mi hai portata" (Maria Grazia Calandrone, Einaudi), "La traversata notturna" (Andrea Canobbio, La nave di Teseo), "Come d'aria" (della scomparsa Ada D'Adamo, Elliot), "Rubare la notte" (Romana Petri, Mondadori) e "Mi limitavo ad amare te" (Rosella Postorino, Feltrinelli).

Come sottolinea l'Ambasciata d'Italia a Berlino, Berlino ospita l'unico incontro all'estero con la cinquina finalista.

"Un'iniziativa importante e che sosteniamo con convinzione, anche alla luce della straordinaria attenzione riservata in Germania alla letteratura e alla cultura italiana", dice l'Ambasciatore Armando Varricchio. (ANSA).