Aics presenta un'iniziativa per le aree rurali della Colombia

(ANSA) - BOGOTÀ, 17 GIU - E' come "un piano di pace". Così Mario Beccia, direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS), ha definito l'iniziativa "Gioventù: Campagne in Movimento", volto alla formazione e al miglioramento della vita di migliaia di giovani nelle aree rurali della Colombia.

"E' un progetto di pace perché crediamo fermamente che i giovani delle campagne, una volta formati e inseriti nel mondo del lavoro possono essere attori fondamentali della stabilità", ha spiegato Breccia, facendo riferimento al contesto di violenza che tuttora attraversa soprattutto le zone rurali del Paese a causa della presenza di gruppi armati.

L'iniziativa è stata presentata presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Bogotà con la presenza di giovani provenienti da diverse aree della Colombia che hanno esposto i prodotti elaborati grazie al progetto AICS.

Il progetto, ha spiegato Beccia, proseguirà fino al 2026 grazie a un finanziamento di 3,3 milioni di euro con l'obiettivo di beneficiare circa 5.500 giovani tra i 18 e i 34 anni. "La Colombia è un paese dove i giovani sono molto motivati, molto impegnati e determinati: quello di cui hanno bisogno è formazione, trasferimento tecnologico e know how", ha aggiunto il direttore di AICS. "I giovani e le donne in generale sono il focus e la priorità della cooperazione italiana in qualsiasi parte del mondo", ha concluso Beccia. (ANSA).