A Bratislava la mostra dedicata allo stilista e designer Capucci

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - L'Ambasciatrice Catherine Flumiani ha presenziato all'inaugurazione della mostra "Roberto Capucci - Dal tratto al tessuto", organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura a Bratislava, curata da Enrico Minio Capucci e dedicata alle opere e ai disegni del noto stilista e designer italiano.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Roberto Capucci e ospitata presso il Museo Nazionale Slovacco, sarà aperta al pubblico fino al 22 ottobre. Ai visitatori viene offerta la possibilità di ammirare alcune delle creazioni concettuali di Capucci, esposte nei musei di tutto il mondo e divenute simbolo dell'innovazione e della creatività italiane.

All'evento, che si è svolto nell'ambito della XVI edizione del Festival italiano in Slovacchia Dolce Vitaj, hanno partecipato diversi esponenti del mondo della cultura e della moda slovacchi. "Una mostra - ha dichiarato l'Ambasciatrice - che unisce i tratti distintivi del Made in Italy: bellezza, innovazione e maestria tecnica". (ANSA).