Al via a Dakar dal 19/6 la rassegna 'Fare Cinema', film e libri

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Dal 19 al 27 giugno al via 'Fare cinema', rassegna dedicata ai mestieri cinematografici e alla promozione dell'industria cinematografica italiana nel mondo promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per quest'edizione, l'Istituto Italiano di Cultura di Dakar presenta un percorso dedicato al rapporto tra letteratura e cinema, tema da sempre oggetto di studi e dibattiti in ambito culturale. Se da una parte, infatti, il cinema attinge da storie e suggestioni che vengono dalla pagina scritta per trovare nuova ispirazione, dall'altra il grande schermo offre a opere letterarie una chiave di accesso a un pubblico più ampio. Non è un caso che due libri italiani insigniti del più prestigioso premio letterario nazionale, il Premio Strega, siano stati trasformati in due film di grande successo. Il 19 giugno si parte da 'Le otto montagne', tratto dal libro di Paolo Cognetti e miglior film italiano dell'anno, Premio della giuria al Festival del Cinema di Cannes 2022 nonché miglior film ai David di Donatello 2023. Il 26 giugno sarà invece la volta de 'Il colibrì', tratto dall'omonimo libro di Sandro Veronesi e portato sullo schermo dalla regista Francesca Archibugi, mentre il 27 giugno toccherà al documentario di Davide Ferrario 'Umberto Eco - La biblioteca del mondo', che permetterà di entrare nell'incredibile biblioteca dello scrittore italiano tra i più amati e conosciuti a livello internazionale: più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi, in un invito ad afferrare il senso stesso dell'idea di biblioteca come 'memoria del mondo'.

Appuntamento da non perdere il 23 giugno, con la presentazione del libro 'Djibril Diop Mambéty ou le voyage de la hyène' di Simona Cella, Cinzia Quadrati e Alessandra Speciale, con prefazione di Martin Scorsese (2020). Partecipano alla presentazione l'autrice Simona Cella, il direttore della libreria L'Harmattan a Dakar, Abdoulaye Diallo, e il giornalista e critico cinematografico Aboubacar Demba Cissokho. Sarà un'occasione per rendere omaggio a un grande regista senegalese e celebrare i 50 anni dall'uscita del film 'Touki Bouki' (1973), che sarà proiettato durante la stessa serata nella versione restaurata da Cineteca di Bologna nel 1992. Tutti i libri della rassegna sono disponibili in consultazione e prestito nella biblioteca dell'Istituto. Il 21 giugno, in occasione della Festa della musica, in collaborazione con Africulturbain, l'Istituto presenta il video della canzone 'Sunu Life', nato dall'incontro tra il rapper senegalese Matador e il chitarista jazz Luca Zennaro durante la sua residenza a Dakar. A seguire, il documentario 'Feneen - Viaggio nella musica urban in Senegal' porterà tra le strade di Dakar e delle sue banlieue per raccontare un altro incontro speciale nato nel segno della musica, quello tra il producer italiano Frank Sativa e i rapper Leuz Diwane G e F.U.L.A., con la nascita di una canzone, di un videoclip e di un documentario nell'ambito di 'Migra - Migrazioni, Impiego, Giovani, Resilienza, Auto-impresa', progetto ideato e promosso da Lvia, con il contributo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Gli appuntamenti sono tutti alle 19.00 e l'ingresso è gratuito.

