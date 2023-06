A Delhi il virtuosismo del violinista de Ascaniis

(ANSA) - NEW DELHI, 14 GIU - Il virtuosismo per violino solo di Davide de Ascaniis ha celebrato oggi "La grande visione italiana" nella sala da ballo della Bikaner House di Delhi, dove, fino al 22 giugno, è in mostra la selezione di 70 opere della Collezione Farnesina.

Il concerto, organizzato dall'Istituto italiano di Cultura e dall'Ambasciata italiana in India, ha permesso al pubblico di apprezzare, per la seconda volta in poco più di un anno, l'abilità e la versatilità del violinista e compositore 32enne.

Col programma "dal Barocco al Rock" de Ascaniis spazia da autori classici a brani da lui stesso composti, utilizzando, oltre ad un violino del liutaio Politi, uno in fibra di carbonio e uno elettrico, progettati appositamente per lui. de Ascaniis vincitore di numerosi premi internazionali, è tra i pochissimi violinisti al mondo in grado di eseguire l'intera serie dei 24 capricci di Paganini in un unico recital. (ANSA).