Fare Cinema 2023, a Sydney una rassegna promossa dal Mae

(ANSA) - SYDNEY, 12 GIU - Da oggi al 18 giugno 2023 si tiene la sesta edizione di Fare Cinema, la rassegna che prevede l'organizzazione di una serie di iniziative di promozione del cinema e dell'industria cinematografica italiana nel mondo, lanciata nel 2018 a cura del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero della Cultura.

In questa edizione l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney presenta due documentari 'Una Claustrocinefilia' di Alessandro Aniballi e 'Onde Radicali' di Gianfranco Pannone, il primo proiettato oggi e il secondo il 29 giugno nella sede dell'Istituto.

'Una Claustrocinefilia' è ambientato nel marzo 2020. Un cinefilo, Alessandro Aniballi, si rifugia nel cinema del passato, cercando di capire come sia nata in lui questa ossessione. Il cinema diventa così lo strumento per ricostruire la memoria di sé e del mondo esterno. In 'Onde radicali' la protagonista è Radio Radicale, una radio che ha contribuito a liberare l'Italia da tabù e pregiudizi. Le sue voci storiche si raccontano e fanno rivivere un'avventura giornalistica e politica cominciata nel 1976.

(ANSA).