Parte in Spagna il progetto tutto italiano 'Tempi di Danza'

(ANSA) - MADRID, 08 GIU - È al via in Spagna 'Tempi di danza-Creazioni italiane contemporanee', un progetto curato dall'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid e dal Ministero della Cultura - Direzione generale spettacolo, sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia in Spagna.

Il primo appuntamento è in programma alle ore 20 di stasera, presso il Teatro del Bosque di Móstoles (Madrid) , dove la compagnia Spellbound Contemporary Ballet di Mauro Astolfi, presenterà la performance 'The real you'. Il 10 giugno, invece, presso il Real Coliseo di San Lorenzo del Escorial (Madrid), la compagnia Komoco diretta da Sofia Nappi presenterà "Ima".

Entrambi gli spettacoli sono inseriti nel quadro dell'iniziativa 'Madrid en danza'.

Sempre dal 10 giugno, 'Tempi di danza' sarà presente a Cadice (Andalusia), dove l'Italia sarà Paese invitato del 'Festival Cádiz en Danza'. Per l'occasione, verranno presentate in anteprima in Spagna 5 produzioni italiane. Il 10 giugno al Gran Teatro Falla andrà in scena "L'arte della fuga" della compagnia Spellbound Contemporary Ballet. Lo stesso giorno, sarà presentato "Some Coreographies" di Jacopo Jenna. Il 12 giugno ci sarà invece "Best Regards" al Teatro del Títere "La Tía Norica", mentre il 13 andrà in scena "Gli Anni" alla Sala Central Lechera, entrambe di Marco d'Agostin. Infine, il 15 giugno al Gran Teatro Falla e il 16 alla Casa de Iberoamérica sarà rappresentato "Save the last dance for me" di Alessandro Sciarroni. Il 16 giugno, l'esperienza italiana sarà poi il tema della tavola rotonda "Produzione e creazione coreografica in Italia". "Con Tempi di danza non ci proponiamo solo di far conoscere meglio l'altissima qualità e la ricchezza delle creazioni coreografiche e performative della danza italiana contemporanea - sostiene Marialuisa Pappalardo, direttrice dell'Iic di Madrid -, ma vogliamo soprattutto rafforzare le basi della collaborazione culturale tra i nostri Paesi". (ANSA).