Al via il Sydney Film Festival, 250 film e corti di 63 paesi

(ANSA) - SYDNEY, 08 GIU - Ha preso il via ieri sera il 79/o Sydney Film Festival, con la serata di apertura dedicata a 'The New Boy' del regista aborigeno Warwick Thornton, con Kate Blanchett nel ruolo di una suora nell'Australia degli anni 1940 in un remoto monastero e del suo rapporto con un orfano aborigeno, che ha avuto un'acclamata prima mondiale nel Festival di Cannes. Il Festival presenta fino al 18 giugno circa 250 film e cortometraggi di 63 paesi.

Prestigiosa la partecipazione italiana, sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, con 'L'Immensità' di Emanuele Crialese ambientato nella Roma degli anni 1970 con Penelope Cruz e Vincenzo Amato e 'Primadonna', di Marta Savina storia di una giovane nella Sicilia del dopoguerra, incentrata sulla violenza subita dalla ragazza e sulla sua reazione fuori dagli schemi tradizionali. La regista sarà presente alle due proiezioni. Dodici i film in competizione ufficiale, tra cui 'The New Boy', il giapponese 'Monster' già in concorso a Cannes, il britannico 'Scrapper' gran premio della giuria al Sundance, e dagli Usa 'Past Lives'. (ANSA).