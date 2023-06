Rassegna di sette film di Dario Argento a Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 06 GIU - L'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires ha organizzato, in collaborazione con la Fundación Cinemateca Argentina, una retrospettiva di sette pellicole del regista Dario Argento nella sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín della capitale argentina.

L'appuntamento inaugurale è fissato per l'8 giugno con la proiezione del film L'uccello dalle piume di cristallo, introdotto dal critico cinematografico Nestor Tirri.

L'iniziativa, indica un comunicato, fa parte dell'iniziativa Fare Cinema promossa dal Ministero degli Esteri attraverso la rete delle ambasciate, dei consolati e degli Istituti di cultura italiani, dedicata alla promozione del cinema e dell'industria cinematografica italiana.

La rassegna è composta da sette opere del maestro dell'horror italiano, e comprende i suoi titoli più importanti, da L'uccello dalle piume di cristallo, che ha reso il giallo un fenomeno internazionale, a Il Fantasma dell'Opera, passando per classici come Suspiria, Profondo Rosso e Phenomena, in copie restaurate dai negativi originali e appositamente inviate dall'Italia con la collaborazione di Cinecittà, RAI cinema e Cineteca di Bologna.

Nato il 7 settembre 1940 a Roma, Dario Argento è cresciuto in un ambiente cinematografico: suo padre era il produttore Salvatore Argento. Dopo aver contribuito con idee alla scrittura di diversi 'spaghetti western' (C'era una volta il West il più importante di essi), ha realizzato la sua famosa trilogia ispirata ad animali all'inizio degli anni '70 (L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code e 4 Mosche di Velluto Grigio), con un enorme successo di pubblico in un'epoca in cui il cinema di genere italiano era ricercato in tutto il mondo.

Argento, si dice infine, "è il più grande cultore del genere chiamato giallo, che incrocia l'horror e il poliziesco con la caccia ad un assassino, ma nella sua lunga carriera ha saputo anche coniugarlo con elementi fantastici. (ANSA).