Duo EbbaneSis, la musica napoletana protagonista a Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 06 GIU - La musica napoletana è protagonista oggi a Lisbona, presso il Centro Cultural de Belém.

L'Istituto italiano di cultura presenta il concerto "Canta Napoli Internazionale" del Duo EbbaneSis, con Viviana Cangiano (voce) e Serena Pisa (voce e chitarra). Composto da interpreti appassionate e con una solida preparazione musicale, il duo è capace di spaziare dai classici della canzone napoletana ai grandi successi pop-rock internazionali, rivisitati e arrangiati per chitarra e voci.

EbbaneSis è una parola che unisce due termini della Parlesia (lo slang parlato dai musicisti napoletani): "e bbane", che significa soldi, e "sis", sorelle. Il duo nasce nel 2017 e comincia a farsi conoscere attraverso le reti sociali, presentando intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana, ma anche di celebri brani di musica leggera cantati in dialetto partenopeo: è il caso di "Carmela", che ha superato le 400.000 visualizzazioni, e soprattutto "Bohemian Rhapsody" dei Queen, che ne ha registrate oltre 2.000.000, diventando un autentico caso mediatico. Un fenomeno web, insomma, ma con tanta sostanza musicale. Da questa prima esperienza on-line nasce lo spettacolo "Transleit", che porta il duo a esibirsi nei teatri in Italia, Francia, Russia, Svezia e Arabia Saudita, e poi l'album omonimo, registrato per l'etichetta Soundfly nell'Auditorium Novecento di Napoli, uno degli studi di registrazione più antichi d'Europa. Per il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, Stefano Scaramuzzino: "Il duo EbbaneSis è emblematico della tendenza nella musica italiana contemporanea a riscoprire i grandi classici del passato senza timore di rivisitazioni originali". (ANSA).