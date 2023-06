Lisbona: Viola Ardone protagonista Notte letteratura europea

(ANSA) - LISBONA, 02 GIU - Nella serata di sabato, 3 giugno, dalle 20:00 fino a dopo la mezzanotte (ora italiana), avrà luogo a Lisbona l'11ª Edizione della Notte della Letteratura Europea, un percorso letterario in tredici spazi diversi della capitale portoghese dove ascoltare le opere di quindici autori ed autrici europee contemporanee.

L'Italia sarà rappresentata dalla scrittrice Viola Ardone, che leggerà in italiano alcuni brani scelti dal suo romanzo "Il treno dei bambini" (Einaudi, 2019), mentre l'attrice Rita Brütt leggerà la traduzione in portoghese, pubblicata dalla casa editrice Porto Editora, e l'illustratore Filipe Andrade accompagnerà le letture con sessioni di action painting.

La Notte della Letteratura Europea è un'iniziativa organizzata ogni anno, a giugno, dagli Istituti culturali e dalle Ambasciate che fanno parte della rete EUNIC Portugal, tra cui l'Istituto Italiano di Cultura di Lisbona. Massimo Gramellini, Paolo Nori, Chiara Gamberale, Filippo Tuena, Simonetta Agnello Hornby, Errico Buonanno e Davide Enia sono alcuni degli autori che hanno rappresentato l'Italia negli anni scorsi. (ANSA).