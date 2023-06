2 giugno: a Budapest la mostra 'Splendore del Rinascimento'

(ANSA) - BUDAPEST, 02 GIU - In occasione della Festa della Repubblica Italiana è stata inaugurata l'esposizione "Splendore del Rinascimento" nell'Istituto italiano di cultura di Budapest dall'ambasciatore Manuel Jacoangeli.

L'esposizione è arrivata alla capitale magiara dopo un tour mondiale che ha toccato tre continenti e più di 40 città, tra cui New York, Pechino, Bangkok, Buenos Aires, Madrid, Strasburgo. La mostra, unica al mondo, presenta ricostruzioni strabilianti degli splendidi abiti da cerimonia dei principi e delle principesse del Rinascimento tratti da famosi dipinti d'epoca.

Uno spettacolo di danza e musica in stile ha accompagnato l'inaugurazione al gradimento degli ospiti della cerimonia, proponendo la magica ed elegante atmosfera delle feste di corte rinascimentali. (ANSA).