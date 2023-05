La festa dell'Europa celebrata a Barcellona con artisti italiani

(ANSA) - MADRID, 11 MAG - Non è mancato il contributo dell'Italia ai festeggiamenti per la Giornata dell'Europa (9 maggio) a Barcellona: nell'occasione, infatti, il recentemente costituito cluster Eunic (Eu National Institut for Culture), formato dall'Istituto Italiano di Cultura, dall'Institut Français e dal Goethe Institut, ha organizzato il Concerto FEM JAZZ, eseguito da una band di giovani musiciste provenienti da diversi Paesi europei.

Come si legge in una nota, tra loro c'era l'italiana Sophia Tomelleri al sax tenore. Vincitrice dei premi Luciano Zorzella e Massimo Urbani nel 2020, Tomelleri ha inciso il suo primo album come leader nel 2021. Assieme a lei, hanno suonato Melissa Bertossi, Elisabet Raspall, Elvire Jouve e Julia Hornung. Il concerto ha costituito "un momento di riflessione sull'importanza della costruzione europea quale motore di progresso, sicurezza e pace".

La saxofonista italiana ha poi tenuto, insieme ad Andrea Catino, maestro di musica dell'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona, una master class sul jazz con oltre 60 studenti delle medie e del liceo.

In questa occasione, il console generale italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti, ha sottolineato il valore "fondamentale della musica, quale linguaggio universale, nella costruzione di un'Europa sempre più unita e coesa, ricordando il ruolo fondamentale esercitato dalle giovani generazioni".

(ANSA).