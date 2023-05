Spagna: al via 6/a edizione Festival cinema italiano a Malaga

(ANSA) - MADRID, 10 MAG - Un appuntamento ormai tradizionale per gli amanti del cinema italiano in Spagna sta per tornare: sabato 13 maggio partirà infatti la sesta edizione di un festival tutto incentrato su produzioni nostrane organizzato a Malaga, quest'anno in programma fino al 21 maggio.

La rassegna prevede, tra lunedì 15 e sabato 20 maggio, le proiezioni di sei pellicole: 'Le otto montagne', 'Calcinculo', 'Dante', 'Siccità', 'L'immensità' e 'La stranezza'. Saranno tutte ospitate dal cinema Albéniz di Malaga.

Il Festival del cinema italiano di Malaga, organizzato dalla Società Dante Alighieri della città, si aprirà con una festa in programma venerdì 13 maggio: per l'occasione, è stata inserita in scaletta anche una performance della cantante di origini italiane Lamaar. Quest'anno, la rassegna comprende inoltre, tra altre attività parallele, anche un progetto che prevede la collaborazione della street artist Alice Pasquini, chiamata a realizzare un'opera d'arte urbana su uno dei muri adiacenti al Centro di Arte Contemporánea de Málaga, il Cac (Calle Navalón).

Pasquini è stata inoltre incaricata di realizzare la locandina del festival stesso.

L'evento è stato presentato oggi in una conferenza stampa, a cui hanno partecipato l'assessore alla Cultura di Malaga, Noelia Losada, il presidente della Dante Alighieri Malaga Giovanni Caprari e il direttore della manifestazione Agustín Gómez, oltre a Teodora Danisi, consigliere per la Cultura dell'ambasciata d'Italia a Madrid, e Marialuisa Pappalardo, direttrice dell'Istituto Italiano di Madrid. "Il cinema si sta indubbiamente riaffermando come uno straordinario mezzo di riconoscimento reciproco e di dialogo tra Italia e Spagna", ha detto Danisi nell'occasione. (ANSA).