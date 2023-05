Bruxelles, incontro sulle donne che hanno fatto l'Europa

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles propone, per il 12 maggio, un incontro con le autrici del libro "Pioniere. Le donne che hanno fatto l'Europa". L'opera racconta le vite di undici donne che, con idee e azioni, hanno contribuito a costruire l'Europa. Le loro biografie parlano del desiderio di un'unione all'insegna della pace, dei diritti, della giustizia sociale e dell'uguaglianza di genere, capace di trascendere le barriere nazionali e le visioni di corto respiro.

Le donne rappresentate sono rivoluzionarie, avvocate, funzionarie, sindacaliste e docenti. Alcune protagoniste di grandi momenti fondativi, altre di un tenace lavoro quotidiano.

Le undici biografie sono accompagnate da alcune pagine sui contesti in cui la loro azione ha generato cambiamenti significativi: il pacifismo, il lavoro femminile, il programma Erasmus, la presenza delle donne nei processi costitutivi europei e nelle Istituzioni comunitarie. Un viaggio che attraversa il Novecento per condurci fino alla ricchezza, ma anche alla vulnerabilità, dell'Europa attuale. Un'idea ancora in costruzione, che può trarre grande nutrimento dalle parole e dalle azioni di queste donne straordinarie. Le autrici dell'opera sono Pina Caporaso, docente di scuola primaria alla Scuola Europea di Bruxelles II, collabora con istituzioni e associazioni che si occupano di genere ed educazione; Giulia Mirandola, in editoria da vent'anni, insegna letteratura e illustrazione per l'infanzia all'Accademia di Belle arti di Verona e Michela Nanut, illustratrice e insegnante, collabora con varie case editrici, tra cui Loescher e Bompiani, dialogheranno con i ragazzi di alcune classi delle Scuole Europee di Bruxelles. (ANSA).