Al Cairo tributo italiano a Dalida, 'stella mediterranea'

(ANSA) - IL CAIRO, 09 MAG - L'Istituto italiano di cultura del Cairo ha dedicato una serata a Dalida per celebrare questa indimenticata protagonista della scena musicale e cinematografica quale "stella globale mediterranea" proprio nella metropoli, la capitale egiziana, dove la diva nacque e mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo.

L'Istituto ha riproposto al pubblico cairota il film "Il sesto giorno", capolavoro della storia del cinema egiziano del 1986, in cui Dalida era diretta dal Maestro Yusuf Shahin. La proiezione è stata seguita da un'esibizione di "Elle R", complesso guidato da Luisa Russo, che ha reso un tributo musicale alla diva la quale incise più di 900 canzoni in dieci diverse lingue vendendo oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo (dato Treccani).

Figlia di Giuseppina e Pietro Gigliotti, primo violino al teatro dell'opera del Cairo, Dalida nacque nel quartiere allora cosmopolita di Shubra. Al secolo Iolanda Cristina Gigliotti, prese il suo celeberrimo nome d'arte in Francia dove ebbe un immediato successo già a meta' degli anni Cinquanta. Conquistò poi il pubblico italiano, europeo e mondiale interpretando anche ruoli cinematografici di grande impegno.

Nel definirla "prima vera stella globale mediterranea", il direttore dell'Istituto italiano di cultura del Cairo, Davide Scalmani, ha sottolineato all'ANSA che Dalida "e' cresciuta con il tempo attraverso la sua voce capace di evocare emozioni al di sopra delle differenze linguistiche e culturali. La sua straordinaria qualità interpretativa ha continuato ad influenzare generazioni di artisti in tutto il mondo, insieme al consolidarsi del simbolo di una donna indipendente, pur in un destino segnato da grandi sofferenze", ha aggiunto il direttore con implicito riferimento fra l'altro al suicidio del 1987.

"Pochi artisti hanno potuto richiamare l'attenzione del pubblico come Dalida, protagonista per tre decenni della scena italiana e internazionale", ha sottolineato ancora Scalmani.

La serata ha segnato fra l'altro l'avvio della terza versione del programma di collaborazione culturale fra Europa e Egitto, ora gestito dall'Istituto italiano e finanziato dall'Unione europea. Il programma promuove la collaborazione fra i paesi europei e l'Egitto fra l'altro sostenendo scambi artistici e culturali, formazione di operatori, festival. (ANSA).