Arte e Terzo settore, mostra fotografica italiana ad Amburgo

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Presso l'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, si inaugura oggi la mostra video fotografica "Italia Inclusiva", un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che vuole raccontare all'estero il patrimonio di esperienze e competenze sviluppate dal Terzo Settore italiano. La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 9 giugno; nei mesi successivi proseguirà il suo tour internazionale con il sostegno della rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura.

L'iniziativa "Italia Inclusiva" si inserisce nella più ampia strategia di promozione integrata dell'Italia e del saper fare italiano promossa dalla Farnesina e coordinata dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese. Il progetto racconta un Terzo settore dinamico e al servizio della comunità, che produce un significativo valore economico e costituisce un laboratorio di imprenditoria sociale in costante evoluzione per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva.

L'esposizione - curata da Baringo, laboratorio sulla comunicazione sociale fondato da Cosimo Bizzarri e Matteo de Mayda - è il risultato di un dialogo tra arte e terzo settore.

Sei fotografi documentano attraverso il loro obiettivo e la loro prospettiva artistica l'operato di altrettante associazioni non profit italiani, facendo risaltare le istanze e i valori universali che animano trasversalmente il Terzo Settore. Le associazioni protagoniste del percorso espositivo operano in diversi territori e settori connessi agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: sport - Calciosociale (Roma); legalità - Cooperativa La Paranza (Napoli); integrazione sociale - Il Bar Senza Nome (Bologna); empowerment femminile - SheTech (Milano); rigenerazione urbana - Farm Cultural Park (Favara); imprenditoria - Talking Hands (Treviso). Il lavoro di interpretare il lavoro di queste sei associazioni è stato affidato ad un collettivo e cinque autori che non si occupano esclusivamente di fotografia sociale, ma che negli anni hanno saputo spaziare tra generi diversi, consolidando ciascuno la propria poetica: Terraproject, Alessandro Imbriaco, Louis De Belle, Federica Sasso, Marina Caneve, Giulia Iacolutti. (ANSA).