A Bruxelles focus sul ruolo dell'Ue nelle crisi umanitarie

(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - L'importanza dell'Ue nel contesto delle crisi umanitarie e geopolitiche al centro del dibattito all'Istituto di cultura italiana a Bruxelles. Il tema è stato affrontato ad un incontro organizzato dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale degli Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Ancri) moderato da Alessandro Butticè, delegato Ancri per il Belgio, l'Ue e la Nato e ospitato dall'ambasciatore italiano presso il Belgio Federica Favi.

Tra gli interventi quello del professore Francesco Bestagno, consigliere giuridico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea che ha definito la cornice giuridica europea della gestione delle crisi "un cantiere aperto ed una delle sfide più importante e forse tra le più affascinanti del processo d'integrazione tra gli stati membri dell'Unione europea".

L'intervento è stato seguito dal lungo racconto dell'inviato personale del segretario generale dell'Onu nel Sahara occidentale, Staffan de Mistura, che si è soffermato su una serie di aneddoti su "piccoli cambiamenti politici a battito di farfalla che negli anni hanno portato a gravi crisi umanitarie".

De Mistura ha poi concluso ricordando come davanti alle crisi mediorientali dei primi anni 2000 "l'Europa non è stata pronta ma ha avuto negli anni la capacità di crescere nelle crisi e su questa capacità deve fare affidamento". (ANSA).