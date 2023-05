L'Italia torna alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Dopo 15 anni di assenza, l'Italia torna a partecipare alla Fiera Internazionale del Libro di Tunisi, il più importante evento letterario del Paese, giunto ormai alla sua 37/ma edizione. In programma due eventi, organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, domenica 7 maggio. Il primo sarà un incontro dedicato alle traduzioni in lingua araba delle opere di Italo Calvino, in occasione dei 100 anni dalla nascita dello scrittore.

A conversare sul tema saranno Ahmed Somai, italianista e traduttore in arabo oltre che di Calvino, anche di autori come Umberto Eco, Niccolò Ammaniti, Luigi Pirandello, Giuseppe Bonaviri, e Mario Sei, scrittore e docente di civiltà e letteratura italiana all'Università de La Manouba di Tunisi e specialista di Italo Calvino. Il secondo evento sarà rivolto ai più piccoli e avrà come protagonista Geronimo Stilton, il topo-giornalista amatissimo dai bambini di tutto il mondo, che presenterà ai giovani lettori tunisini l'edizione in lingua araba del libro "Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia", edito da Edizioni Piemme, in collaborazione con Atlantyca Entertainment e realizzato per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (ANSA).