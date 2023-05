Festival sulla letteratura italiana a Monaco dal 5 maggio

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera è fra gli organizzatori della quinta edizione de ILfest - Italienisches Literaturfestival München, unico festival dedicato alla letteratura italiana in Germania, in programma a Monaco di Baviera dal 5 al 7 maggio 2023.

Il festival prevede incontri e discussioni con autori italiani, in lingua italiana o tedesca. Il programma si muove intorno alla storia italiana del Novecento con autori e autrici che nei loro racconti hanno colto l'evoluzione del Paese e i cambiamenti nella vita degli italiani.

È stato anche organizzato un laboratorio che offrirà la possibilità di misurarsi con le sfide della traduzione letteraria.

Fra gli autori al centro del festival, Giacomo Papi, Fernanda Alfieri, Ilaria Rossetti, Antonio Manzini, Maria Grazia Calandrone, Simona Baldelli Alberto Grandi e Eberhard Spangenberg. Oltre che dall'Istituto di Cultura Italiano, ILfest - Italienisches Literaturfestival München è organizzato da Elisabetta Cavani/ItalLIBRI ed ha il patrocinio del Consolato Generale d'Italia di Monaco di Baviera. Inoltre, è sostenuto dall'Assessorato alla cultura della città di Monaco di Baviera.

(ANSA).