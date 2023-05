Al via il Festival del cinema italiano a Rabat

(ANSA) - RABAT, 04 MAG - Debutta questa sera, al Cinema Renaissance di Rabat il festival del cinema italiano contemporaneo organizzato dall'Istituto italiano di cultura, in collaborazione con Rai cinema e con la Fondazione Hiba. "Una bella storia", questo il titolo della rassegna si apre con la proiezione del film 'La stranezza', di Roberto Andò (alle 19.30). Il regista premiato con un David di Donatello nel 2013, per il film 'Viva la libertà', sarà presente in sala, per dibattere con il pubblico, così come l'ambasciatore italiano in Marocco, Armando Barucco, la direttrice ICI, Carmela Callea e Carlo Gentile per Rai Cinema. 'Marcel!' di Jasmine Trinca è il secondo titolo in programma per venerdì 5 maggio (alle 19.30), sempre al Cinema Reinaissance di Rabat e, ancora una volta, in presenza della regista. (ANSA).