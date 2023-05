Italia-Nuova Zelanda: Cinema Italiano Festival fino all'11/1

(ANSA) - SIDNEY, 02 MAG - Ha preso il via oggi in Nuova Zelanda il Cinema Italiano Festival che presenta su tutto il territorio neozelandese, fino all'11 gennaio 2024, una rassegna cinematografica incentrata su film italiani contemporanei.

All'evento collaborano per il terzo anno consecutivo l'Istituto Italiano di Cultura di Sydney e l'Ambasciata Italiana a Wellington. Cinema Italiano Festival, un ente voluto e creato dagli appassionati cinefili Paolo Rotondo e Renee Mark giunge così alla sua ottava edizione e si tiene in 16 città grandi e piccole, da Auckland a Wellington, da Christchurch a Dunedin a Nelson.

Quello che agli esordi era una limitata rassegna con proiezioni concentrate in una sola città, è diventato in pochi anni un festival che copre l'intero territorio nazionale. Sono in programma 31 film con oltre 500 proiezioni nell'arco dei 7 mesi di durata del festival in un calendario che comprende anche due classici del cinema del Belpaese: 'Blow up' di Michelangelo Antonioni e 'La strada' di Federico Fellini, di cui l'Istituto si è fatto promotore. L'Istituto Italiano di Cultura ha inoltre voluto garantire il proprio supporto al recente 'L'ombra del giorno' (2022, Giuseppe Piccioni). In programma anche 'Lasciarsi un giorno a Roma', 'Il silenzio grande', ''Qui rido io', 'Una femmina', e 'L'ombra del giorno'.

A differenza di molte delle rassegne di cinema organizzate nel mondo, la cui durata in genere è di qualche giorno, la caratteristica di questo festival è che le proiezioni si succedono per un arco di sette mesi, in 20 cinema diversi a rotazione. Questo rende il prodotto "Cinema Italiano Festival" fruibile ad un più ampio numero di spettatori. (ANSA).