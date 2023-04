Mostra fotografica di Michela Petrocchi a Vilnius

(ANSA) - VILNIUS, 29 APR - L'Istituto Italiano di Cultura di Vilnius ospiterà dal 4 maggio al 5 giugno la mostra fotografica "Il passato è presente - Un viaggio consapevole" di Michela Petrocchi. La mostra sarà dedicata all'Alta Tuscia, terra di origine della fotografa, e alla difficile convivenza tra civiltà rurale e modernità e si articolerà in una una serie di immagini in bianco e nero che ritraggono i protagonisti di questa lotta, tesi tra il presente e il passato, e comuni a molte altre aree agricole europee.

"Lo sfruttamento del suolo sta determinando cambiamenti senza precedenti nei paesaggi, negli ecosistemi e nell'ambiente", ha affermato Petrocchi. "Le aree urbane e le relative infrastrutture sono i consumatori di suolo con la crescita maggiore, soprattutto a spese della terra coltivata produttiva.

I paesaggi rurali stanno cambiando a causa dell'intensificazione dell'agricoltura, dell'abbandono delle campagne e dello sfruttamento delle foreste".

L'inaugurazione della mostra è prevista per il prossimo 5 maggio alle ore 18 con la partecipazione di Diego Ungaro, Ambasciatore d'Italia a Vilnius, Arūnas Vaicekauskas, professore di Discipline Umanistiche presso l'Università Vytautas Magnus di Kaunas, e Tomas Pabedinskas, critico ed esperto di fotografia.

(ANSA).