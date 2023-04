I capolavori degli Uffizi protagonisti a Pechino e Shanghai

(ANSA) - PECHINO, 28 APR - I grandi capolavori della Galleria degli Uffizi sono protagonisti in Cina grazie a due mostre inaugurate a Pechino e a Shanghai, frutto della collaborazione tra il Museo Nazionale e il Bund Art One Museum e l'ente fiorentino, con il sostegno dell'ambasciata italiana, del consolato generale e degli Istituti italiani di cultura delle due città cinesi.

A Shanghai, al Bund Art One Museum, si potrà visitare fino ad agosto la mostra "Botticelli e il Rinascimento" mentre a Pechino il Museo Nazionale accoglierà fino a settembre la seconda tappa della mostra "Autoritratti". Ad entrambe le inaugurazioni, si legge in una nota, ha partecipato l'incaricato d'affari Emanuele di Lorenzo Badia, accompagnato a Pechino dal direttore dell'Istituto di cultura Federico Roberto Antonelli, e nell'evento a Shanghai dalla console generale Tiziana D'Angelo e dal direttore dell'Istituto di cultura, Francesco D'Arelli.

Dopo una prima tappa a Shanghai, il museo di Pechino esporrà circa 50 opere originali e capolavori di Raffaello, Bernini, Velàzquez, Rembrandt, Rubens, Chagall, Le Brun, Guttuso, Morandi ma anche Yayoi Kusama e Cai Guoqiang.

Attraverso le opere del museo fiorentino, proveniente da una collezione iniziata nel Seicento da Leopoldo de' Medici, il pubblico cinese avrà modo di apprezzare le modalità tramite le quali i grandi maestri hanno espresso la loro identità ma anche come hanno tramandato ai posteri la propria immagine.

L'esposizione 'Autoritratti', infatti, è la seconda grande mostra inaugurata presso il Museo Nazionale in meno di un anno, dopo 'Tota Italia', proveniente dalle Scuderie del Quirinale, con opere dei più importanti musei archeologici italiani che è stata molto apprezzata dal pubblico cinese.

'Botticelli e il Rinascimento' ospiterà al contempo 48 capolavori rinascimentali, tra cui l''Adorazione dei Magi' e 'Pallade e il Centauro' di Sandro Botticelli, insieme a lavori del suo maestro Filippo Lippi e di suoi contemporanei. Si tratta della prima grande iniziativa dedicata al genio dell'artista che meglio di tutti ha rappresentato la Firenze di Lorenzo il Magnifico, lo splendore del Rinascimento e della sua civiltà poliedrica. (ANSA).