Expo Roma 2030, presentata la candidatura in Venezuela

(ANSA) - CARACAS, 26 APR - L'incaricato d'affari italiano a Caracas, Placido Vigo, ha incontrato il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, a cui ha presentato, nell'ambito di "un proficuo incontro", la candidatura di Roma per l'Expo 2030.

Via Twitter, l'ambasciata d'Italia ha precisato che fra i temi discussi vi sono "la candidatura di Roma a Expo 2030, per cui si è ribadito il vivo auspicio del sostegno venezuelano".

Sono inoltre stati "affrontati i temi bilaterali e regionali, a partire dalla Conferenza sul Venezuela di Bogotà", svoltasi ieri e a cui ha partecipato una ventina di Paesi, fra cui l'Italia.

Il tema è stato affrontato nel suo profilo Twitter anche dal ministro Gil, il quale ha allegato una foto e sottolineato che con Vigo "abbiamo condiviso visioni sul panorama globale e abbiamo esaminato l'agenda di lavoro comune al fine di potenziare le relazioni delle nostre Nazioni". (ANSA).