A Bogotà Mazzariol e il messaggio contro la discriminazione

(ANSA) - BOGOTÀ, 24 APR - Il giovane scrittore italiano Giacomo Mazzariol si è presentato alla Fiera del Libro di Bogotà in Colombia con un forte messaggio contro la discriminazione. "Se vi sentite offesi o ascoltate offese discriminatorie cercate di creare un dibattito, siate attivisti informali, siate promotori di un cambiamento", ha detto l'autore del romanzo "Mio fratello rincorre i dinosauri (2016) in una conferenza tenuta domenica insieme al direttore dell'Istituto per sordi di Bogotà (Insor), Geovani Guerrero e organizzata con la collaborazione dell'Istituto italiano di cultura.

Nel corso dell'esposizione si è cercato di evidenziare, così come descritto nel romanzo di Mazzariol, che la cosiddetta disabilità non rappresenta altro che un modo diverso di stare nel mondo, e che è necessario cambiare la forma di rappresentare e immaginare la disabilità nelle politiche educative.

L'autore italiano ha spiegato alla platea che quando nacque suo fratello minore e venne a sapere che aveva un cromosoma in più pensò inizialmente che si trattasse di un personaggio dotato di superpoteri, passando poi per una fase di imbarazzo di fronte a terzi per poi rendersi contro della "bellezza della sua diversità".

"Oggi lui è il mio super eroe perché riesce ad essere libero, semplice, diretto, spontaneo e semplice", ha affermato Mazzarol, sottolineando che le famiglie con un membro con diversità neurologica, cognitiva o auditiva "soffrono allo stesso modo il dolore della discriminazione".

Con solo 25 anni l'autore italiano si impegna quindi a trasmettere la sua esperienza nelle scuole "dove esiste il maggior rischio di un pensiero omologante e dove parlare della diversità aiuta a tutti comprendere e accettare anche le proprie specificità".

Mazzariol, insieme a Gianni Agostinelli, Nuccio Ordine e Marco Amerighi, è uno dei quattro scrittori italiani che parteciperanno alla Filbo con l'auspicio dell'Istituto italiano di Cultura. (ANSA).