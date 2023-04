Entusiasmo per 'Jugalbandi', gruppo fusion italiano-indiano

(ANSA) - NEW DELHI, 21 APR - Hanno entusiasmato Bangalore al punto da ripetere il concerto: il gruppo "Jugalbandi, The crossing", frutto dalla collaborazione artistica tra i jazzisti italiani Enzo Favata, Marco Frattini e Giacomo Riggi con gli indiani Bindhumalini Narayanaswamy, Jagadeesh Ramanujam Mudambi, Vedanth Bharadwaj e Varijashree Venugopal, ha contagiato il pubblico "con un'energia bellissima", come dice Francesca Amendola, che dirige l'Istituto di Cultura di Mumbai e che ha creato l'incontro, assieme ad Alfonso Tagliaferri, il Console Generale d'Italia a Bangalore.

Dopo il tutto esaurito del primo concerto, tenuto il 19, il gruppo si è esibito ieri in una seconda performance, nell'Auditorium del Bangalore International Centre.

I musicisti dei due paesi non si erano mai incontrati prima: guidata dal sax del magnetico Favata, artista di notorietà internazionale, la band in poche ore ha trovato un suo sound abbinando al sax, al vibrafono e alle percussioni la tradizione delle voci indiane, in particolare della scuola carnatica.

Domani la neonata formazione artistica si sposterà a Mumbai, per un concerto alla Royal Opera House, che ha già segnato il tutto esaurito. (ANSA).