Una mostra su Botticelli a Shangai dal 28 aprile

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Una mostra dal titolo 'Botticelli and the Renaissance' sarà inaugurata a Shanghai il prossimo 28 aprile. L'esposizione, che resterà aperta fino al 27 agosto, è promossa dall'Ambasciata d'Italia a Pechino, dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai e dall'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai ed è stata organizzata dal Bund One Art Museum insieme alle Gallerie degli Uffizi e MondoMostre.

Saranno esposti 48 capolavori rinascimentali, tra cui dieci opere di Sandro Botticelli, provenienti dalle collezioni del museo fiorentino. Negli spazi espositivi affacciati sul bund di Shanghai si troveranno, tra gli altri, 'l'Adorazione dei Magi' e 'Pallade e il Centauro', insieme a lavori del suo maestro Filippo Lippi e di suoi contemporanei.

Le opere introdurranno i visitatori cinesi alle idee e all'estetica di uno dei periodi più fecondi per la cultura, la letteratura e le scienze in Italia. "Un evento unico in Cina per la prima volta dedicato al genio dell'artista che - ha osservato Francesco D'Arelli, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai - meglio di tutti ha rappresentato la Firenze di Lorenzo il Magnifico, lo splendore del Rinascimento e della sua civiltà poliedrica. Linee chiare, splendidi scenari, danze d'angeli e di rose, figure alate, continui ritorni al mondo classico rivelano il godimento e la raffinatezza della vita di quel tempo, un pensiero che tuttora vive nelle arti e nelle molteplici espressioni della Bellezza italiana. Ancora una volta la Bellezza nell'arte diventa fra Italia e Cina lingua comune ed esperienza senza tempo". (ANSA).