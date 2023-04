L'Italia presente alla 47ma Fiera del Libro di Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 APR - Il centenario della nascita di Italo Calvino e la candidatura di Roma all'Expo 2030 saranno i due assi tematici che attraverseranno le attività dello Stand Italia alla 47ma Fiera del Libro di Buenos Aires che prenderà il 27 aprile nella capitale argentina.

Lo spazio e le iniziative dello stand sono come ogni anno a cura dell'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires, che per questa edizione ha organizzato anche le presentazioni di due tra gli autori italiani più riconosciuti dell'attualità: Gianrico Carofiglio e Giulia Caminito.

Carofiglio sarà a Buenos Aires il 29 aprile per presentare al pubblico argentino il suo romanzo "La disciplina di Penelope", recentemente tradotto allo spagnolo, mentre la giovane Caminito si potrà ascoltare il 4 maggio, nella giornata della Fiera dedicata all'Italia, presentando il suo "L'acqua del lago non è mai dolce".

Oltre a questo l'Istituto di cultura ha organizzato una serie di attività culturali e un ciclo di conferenze dedicate alla figura di Calvino e non solo. (ANSA).