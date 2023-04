Lieve malore per Servillo, annullato l'incontro a Parigi

"Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, l'incontro con Toni Servillo, programmato all'Istituto italiano di cultura questo martedì 18 aprile alle 19 è annullato": è quanto annuncia l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi sul suo profilo Twitter.

Ieri, l'attore ha avuto un lieve malore mentre era in scena all'Odéon-Théâtre de l'Europe di Parigi per 'Le voci di Dante'.

Il sessantaquattrenne, uomo di cinema e di teatro, apprezzatissimo anche in Francia, è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l'intenzione di riprendere lo spettacolo.

Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli.