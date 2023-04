A Praga standing ovation per il tenore Vittorio Grigolo

(ANSA) - PRAGA, 17 APR - Due standing ovation e lunghi applausi hanno salutato domenica sera nella sala Dvorak del Rudolfinum di Praga il recital del tenore Vittorio Grigolo che, accompagnato al pianoforte da Vincenzo Scalera, ha eseguito una raffinata selezione di arie da opere di Verdi, Donizetti, Puccini, Gounod, Massenet, Bizet e Offenbach.

Il concerto, organizzato dalla società Nachtigall Artists con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di cultura di Praga, si è tenuto con il patrocinio dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Mauro Marsili.

Vittorio Grigolo iniziò la carriera artistica all'età di nove anni come solista nel coro della Cappella sistina. Quattro anni più tardi il debutto all'Opera di Roma accanto a Luciano Pavarotti, nel ruolo del pastore nella 'Tosca' di Puccini, dove si guadagnò il soprannome di 'Pavarottino'. Ma è nel 2010 che Grigolo toccò i vertici del mondo operistico con il suo trionfale debutto al Covent Garden di Londra come Cavaliere Des Grieux nella 'Manon' di Massenet. Solo quattro mesi dopo il debutto con altrettanto successo al Metropolitan Opera di New York come Rodolfo ne 'La bohème' di Puccini. Oggi è considerato uno dei migliori tenori della sua generazione. (ANSA).