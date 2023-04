Tajani a Istituto di cultura di Tokyo, arte strumento diplomazia

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto visita all'Istituto italiano di Cultura di Tokyo dove è esposta la mostra "La grande visione italiana. Collezione Farnesina". Lo riferisce lo stesso ministro in un tweet. "Arte e cultura come strumenti per la diplomazia. Un piacere poter condividere con i nostri amici giapponesi queste opere meravigliose", aggiunge Tajani. (ANSA).