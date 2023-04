Marco Luly porta la Commedia dell'Arte italiana a Kolkata

(ANSA) - NEW DELHI, 15 APR - È terminato oggi a Kolkata, in India, il workshop intensivo di cinque giorni sulla "Commedia dell'Arte italiana" tenuto dall'attore e regista Marco Luly, su invito del Consolato Generale d'Italia della capitale bengalese.

Al laboratorio, ha raccontato il Console Generale Gianluca Rubagotti, sono stati ammessi una ventina tra studenti delle Accademie d'arte drammatica e giovani attori, che si sono dichiarati tutti entusiasti del lavoro sul teatro di improvvisazione fatto con l'artista italiano. Il progetto, che ha visto la collaborazione del Kolkata Centre for Creativity, si concluderà domani sera nell'anfiteatro del KCC: Luly sarà protagonista di una serata di "commedia italiana a bizzeffe", come annunciato dalla locandina.

Luly, che ha mosso i primi passi in palcoscenico lavorando con Dario Fo, per poi dare vita, a Roma, all'associazione culturale "Luoghi dell'arte", è a Kolkata per la prima volta.

