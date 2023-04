Musicisti italiani a Madrid per il festival Piano City

(ANSA) - MADRID, 14 APR - Danilo Rea, Andrea Bacchetti, Fabio Giachino: sono alcuni degli oltre 60 musicisti di diversi Paesi che saranno protagonisti tra il 21 e il 23 aprile a Madrid al festival Piano City, evento che si tiene in diverse città, tra cui Milano.

La versione madrilena della rassegna si terrà in diverse location della capitale spagnola, come i centri culturali Matadero, CentroCentro e Conde Duque. Tutti i circa 50 concerti in programma saranno ad ingresso gratuito.

Piano City Madrid, arrivato alla sua seconda edizione, è organizzato da TopArtEspaña, in collaborazione con il comune di Madrid e diverse altre istituzioni, tra queste l'Istituto Italiano di Cultura nella capitale spagnola. Per contribuire a stilare la programmazione, che prevede l'esibizione di artisti riconosciuti internazionalmente come Martin Listabarth e Júlio Resende, tra altri, è stata invitata Rosa Torres-Pardo, pianista madrilena. Previste anche sezioni riservate ad artisti giovani e all'improvvisazione.

Lo sponsor principale dell'iniziativa è Endesa, società del settore energetico di proprietà del gruppo Enel. Anche Generali España ha appoggiato il festival. (ANSA).