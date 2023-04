A Istituto italiano della cultura a Praga si parla di Spazio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Un workshop dal titolo "Missione sul pianeta blu: soluzioni spaziali per utenti terrestri" è in programma a Praga, per martedì 18 aprile, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura. Un'iniziativa che sarà introdotta dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Ceca, Mauro Marsili, e che intende presentare alcune tra le più brillanti iniziative europee, i prossimi traguardi e i benefici di una società servita dallo spazio.

Per decenni lo spazio è stato considerato un settore per esperti, pionieri e sognatori; attualmente, invece, è uno strumento accessibile a tutti e in grado di consentire una vita più confortevole e sicura sulla Terra. Sfruttando decenni di investimenti nel settore spaziale, il trasferimento tecnologico e un utilizzo massivo dei dati raccolti dallo spazio, istituzioni pubbliche e aziende private sono sempre più impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative per i servizi terrestri.

Fra i partecipanti al workshop, l'astronauta Franco Malerba; il responsabile delle relazioni europee dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Alberto Tuozzi; la Responsabile Mercato, Downstream e Innovazione dell'Agenzia Spaziale Europea (EUSPA) Fiammetta Diani; Václav Kobera, Direttore dei sistemi di trasporto intelligenti, delle attività spaziali e di R&S e innovazione del Ministero dei Trasporti ceco. Modererà l'incontro l'Addetta spaziale dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Ceca, Maria Cristina Favella. (ANSA).