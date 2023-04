Le rivoluzioni di Uliano Lucas al Museu do Aljube di Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 12 APR - Al Museu do Aljube (ex carcere di Lisbona nel quale erano rinchiusi i prigionieri politici e oggi dedicato alla memoria della lotta contro la dittatura salazarista) s'inaugura domani, 13 aprile, un'esposizione personale di Uliano Lucas, il fotografo milanese che fra il 1969 e il 1974 viaggiò a lungo nel Portogallo alla vigilia della Rivoluzione dei garofani (25 aprile 1974) e in quelle che allora erano le sue colonie africane in lotta per l'indipendenza.

La mostra che testimonia questa esperienza si divide in tre parti: Guinea-Bissau 1969, Angola 1972, Portogallo 1972/74; si intitola "Revoluções/Revolutions" ed è accompagnata da un catalogo omonimo edito dalla portoghese Edições do Saguão. Lucas sarà presente all'inaugurazione e nel pomeriggio dialogherà in una tavola rotonda con la direttrice del museo, Rita Rato, i curatori Miguel Cardina dell'Università di Coimbra, Elisa Alberani e Vincenzo Russo dell'Università di Milano, e con Stefano Scaramuzzino, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Lisbona, che insieme al museo e ai due atenei ha preso parte all'organizzazione dell'evento. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 30 settembre (per ulteriori informazioni qui: https://www.museudoaljube.pt/expo/revolucoes-guine-bissau-angola -e-portugal-1969-1974/ e qui: https://iiclisbona.esteri.it/iic_lisbona/it/gli_eventi/calendari o/2023/04/exposicao-revolucoes-fotografias.html). (ANSA).