Sonorità contemporanee per il duo Sciortino Attademo

(ANSA) - NEW DELHI, 11 APR - Ha avuto come titolo "Il genio italiano" l'applaudito concerto del duo Sciortino-Attademo, che si è tenuto questa sera all'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi.

I musicisti Orazio Sciortino, pianista e compositore e Luigi Attademo, ripetutamente premiato in Italia e all'estero, si sono esibiti in un programma fortemente ispirato alla contemporaneità, passando da sonate di Scarlatti o a brani di Carlo Galante e dello stesso Sciortino.

La promozione attraverso i social e il passaparola sulla qualità del pianoforte dell'Istituto, uno dei migliori di tutta la capitale indiana, hanno richiamato un pubblico fitto ed entusiasta, come ormai accade per tutti gli eventi musicali in calendario all'Istituto. (ANSA).