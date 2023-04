Le edizioni dell'Istituto di cultura italiana di Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 06 APR - L'Istituto italiano di Cultura di Istanbul ha fondato lo scorso anno una omonima casa editrice che pubblica prestigiose edizioni, in lingua turca e italiana, di libri su temi relativi all'arte, l'architettura, la fotografia, il cinema e la letteratura.

"L'obiettivo principale è promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'edizione di libri ed altre opere letterarie, cataloghi di mostre, pubblicazioni, tutte in doppia lingua italiano-turco, che abbiano attinenza con le attività realizzate dal nostro Istituto e con la promozione integrata del 'Sistema Paese Italia' in Turchia", ha detto all'ANSA il direttore dell'Istituto italiano di Cultura di Istanbul Salvatore Schirmo nell'anniversario della prima pubblicazione: 'Lo spazio pubblico, lo spazio privato', volume che raccoglie gli atti dell' XI convegno sulle missioni archeologiche italiane in Turchia.

"Si tratta di una operazione di diplomazia culturale che affianca l'Ambasciata italiana ad Ankara e il nostro Consolato Generale a Istanbul nel settore specifico della promozione culturale e linguistica", ha spiegato Schirmo che ha avuto l'idea di creare la casa editrice già nel 2021, dopo che l'Istituto italiano di Cultura di Istanbul aveva prodotto una pubblicazione in turco e italiano, in occasione del 700/o anniversario dantesco, intitolata 'Dalla selva oscura al Paradiso'.

"Il progetto originale del Maeci di audiolibro prevedeva alcune cantiche di Dante in 33 lingue, incluso il turco che abbiamo curato, e un volumetto in italiano e inglese che l'Istituto di Istanbul ha poi deciso di tradurre in turco e stampare con traduzione a fronte. Da qui la domanda spontanea che ci siamo posti: e se l'Istituto di Cultura si occupasse in prima persona anche di editoria?".

La casa editrice è accreditata presso il locale Ministero della Cultura e Turismo e ogni volume ha una tiratura iniziale di circa 200 copie per la prima edizione. I libri non sono in vendita, vengono inviati a varie istituzioni di ricerca, scuole e università ma sono anche liberamente consultabili da tutti in modalità online tramite il sito web dell'Istituto oppure di persona, per chi abita a Istanbul o visita la città, recandosi alla biblioteca del centro culturale italiano.

Dopo l'uscita del primo volume sulle missioni archeologiche dell'Italia in Turchia, in un anno, sono stati pubblicati altri due libri: 'In Cammino con Dante - Dante e l'Oriente', in collaborazione con il Dipartimento di italianistica dell'Università di Ankara, e 'La Cappadocia di Pasolini: visioni e riflessioni di un regista', che raccoglie le fotografie scattate da Mario Tursi sul set del film 'Medea' con Maria Callas del 1969, girato da Pier Paolo Pasolini nella regione turca della Cappadocia.

La prossima uscita, prevista per settembre in occasione degli Italian Design Days in Turchia, si intitola 'Storie di architetti italiani' e riguarda vicende che hanno segnato il dibattito architettonico internazionale nel XX secolo e nel XXI secolo attraverso il pensiero, le pratiche, le ricerche di architetti, università, case editrici e istituzioni museali italiane.

"Con le nostre pubblicazioni offriamo così uno strumento fino a quel momento assente, che ha risposto alle esigenze di un pubblico variegato, incluso quello accademico, di approfondimento, formazione e informazione", ha affermato Schirmo a proposito del progetto. (ANSA).