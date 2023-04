Michele Campanella a Praga per Petit Messe solennelle di Rossini

(ANSA) - PRAGA, 04 APR - Il Maestro Michele Campanella è a Praga per l'esecuzione della 'Petite Messe Solennelle' di Gioachino Rossini, che si terrà stasera nella Sala concerti del Conservatorio. L'evento, promosso dall'Ambasciata d'Italia a Praga, nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'attività dell' Istituto Italiano di Cultura, è prodotto da Gabbianella club events, con il sostegno della Fondazione Eleutheria.

La celebre composizione, uno dei vertici dell'arte musicale italiana e testamento spirituale di Rossini, verrà eseguita secondo la volontà dellïautore, senza la figura del direttore, consegnando al primo pianoforte il compito di concertare e guidare tutti i protagonisti della Petite Messe. Accanto agli strumentisti e ai solisti di canto provenienti dall'Italia, ci sarà il prestigioso Coro da camera di Praga che, dopo molti anni passati a Pesaro per il Rossini Opera Festival, torna a collaborare con artisti italiani. Come ha sottolineato il maestro Campanella, "eseguire la Petite Messe di Rossini è uno dei grandi privilegi dei cultori della musica italiana.

Eseguirla poi a Praga, per le celebrazioni dei cento anni dellïIstituto Italiano di Cultura, è una vera festa, accresciuta dalla composizione del cast". Eseguono: Michele Campanella (maestro concertatore al pianoforte), Monica Leone (pianoforte "di ripieno"), Enrica Ruggiero (harmonium), Angela Nisi (soprano), Adriana Di Paola (mezzosoprano), Francesco Marsiglia (tenore), Matteo D'Apolito (bassobaritono) e il Coro da Camera di Praga diretto da Lukáš Kozubík. (ANSA).