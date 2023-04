Francesco Attesti in concerto a Malta con le Variazioni Goldberg

(ANSA) - LA VALLETTA, 03 APR - Sarà il pianista italiano Francesco Attesti il protagonista di una serata di musica barocca e classica promossa dall'Istituto Italiano di Cultura in programma mercoledì prossimo nel Teatru Manoel della Valletta.

Il cortonese Attesti suonerà le Variazioni Goldberg di Bach, ampiamente considerate come una delle opere più impegnative mai scritte per tastiera e un importante esempio di forma di variazione. 'The Goldberg Variations BWV 988' consiste in un'aria e una serie di 30 variazioni, dal nome del suo primo esecutore, Johann Gottlieb Goldberg.

"I compositori italiani sono conosciuti in tutto il mondo, da Monteverdi a Busoni, da Scarlatti a Berio - afferma l'Ambasciatore d'Italia Fabrizio Romano, nella nota di presentazione del teatro -. L'Italia è anche un Paese di direttori, interpreti e performer. Quando si tratta di pianoforte, tutti gli amanti della musica conoscono Benedetti Michelangeli, Pollini e Ciccolini. In linea con questa tradizione, Francesco Attesti è un esempio eccezionale della generazione più giovane di giocatori che portano rispetto e nuove idee e, soprattutto, una tecnica sofisticata. Francesco Attesti è uno dei migliori interpreti del repertorio romantico e del primo Novecento della sua generazione". (ANSA).