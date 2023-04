Inaugurata la Settimana del Cinema italiano di Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 31 MAR - Con la proiezione contemporanea in due sale de 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese, ha preso il via a Buenos Aires la 9/a edizione della Settimana del cinema italiano, manifestazione organizzata da Cinecittà, con il sostegno dell'ambasciata d'Italia, dell'Istituto italiano di cultura e dell'Agenzia Ice.

L'edizione 2023 della Settimana si presenta con un carattere particolarmente importante, per la presenza, a sostegno della proiezione degli undici film in cartellone, di vari registi in sala oltre a Genovese: Chiara Bellosi ('Calcinculo'), Francesco Costabile ('Una femmina'), Niccolò Falsetti (Margini), Marta Savina ('La Primadonna'), e Vincenzo Pirotta ('Spaccaossa').

Gli altri film che potranno essere visti nel Cinepolis della Recoleta nella capitale argentina fino al 5 aprile sono 'Piccolo corpo' di Laura Samani, 'Nostalgia' e 'Qui rido io' di Mario Martone, 'La stranezza' di Roberto Andò e 'Settembre' di Giulia Louise Steigerwalt.

Rispondendo alle domande del pubblico al termine della proiezione, Genovese ha spiegato che l'idea de 'Il primo giorno' ha avuto "un inizio preciso, ed è nato guardando un documentario che si chiama 'The Bridge' girato a San Francisco sul Golden Gate, un ponte molto famoso per i suicidi" Là, ha proseguito, "il documentarista aveva posto una camera fissa, per un anno, riprendendo tutte le persone che erano saltate. Quello che mi aveva colpito - ha spiegato - non era tanto quel momento del salto, abbastanza truce, ma le interviste che aveva fatto successivamente alle persone che si erano salvate".

"Quasi tutte avevano detto - ha sottolineato - che nei sette secondi successivi al salto, e fra il ponte e l'acqua, si erano pentite di quello che avevano fatto. Dopo la visione del documentario quest'ultimo particolare mi è rimasto in testa.

Continuavo a pensare quanto fosse strano, assurdo forse, che una decisione così definitiva, così difficile, meditata a lungo, venisse ribaltata in sette secondi".

E allora, ha concluso, "mi è venuta voglia di raccontare una storia dove delle persone toccavano il fondo, cercando di pensare: per quale motivo, una volta toccato il fondo per motivi differenti, potremo ancora salvarci? Quale potrebbe essere il modo per dare un nuovo senso alla vita quando la vita sembra non avere più tempo. E allora quei sette secondi sono diventati i sette giorni del film". (ANSA).