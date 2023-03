Trio Chagall emoziona Delhi con Brahms e Shostakovich

(ANSA) - NEW DELHI, 28 MAR - Sala strapiena e applausi scroscianti all'Istituto Italiano di Cultura di Delhi, per il concerto, ieri sera, del Trio Chagall.

I tre musicisti, che hanno eseguito brani di Brahms e Shostakovich, sono tra le stelle nascenti della musica da camera italiana: giovanissimi, tutti poco più che ventenni, hanno già ricevuto vari riconoscimenti nell'ambito del Premio "Trio di Trieste" e sono risultati il più giovane ensemble mai premiato nella storia del concorso.

Il gruppo è nato dieci anni fa a Torino, quando i tre, Lorenzo Nguyen, pianoforte, Edoardo Grieco, violino e Francesco Massimino, violoncello, erano ancora studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi.

I musicisti hanno spiegato all'Ansa di avere scelto il nome dell'artista russo-francese come omaggio al suo stretto rapporto con la musica e all'inimitabile potere espressivo dei suoi colori. (ANSA).